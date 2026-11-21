Swenn Larsson öppnar säsongen fint – tar ledningen i Gurgl
Svenska Anna Swenn Larsson småskrällde i dagens världscuplopp, som hölls i österrikiska Gurgl i dag.
Efter första åket ligger hon etta med 24 hundradelar ner till albanskan Lara Colturi.
Kan hon hålla undan i det andra åket – med start 13.30 – skulle det kunna bli Swenn Larssons tredje världscupseger i karriären.
Enligt Aftonbladet har även Hanna Aronsson Elfman och Sara Hector åtminstone chans på pallplats. De ligger 45 respektive 61 hundradelar efter ettan.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen