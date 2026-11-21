Svenska Anna Swenn Larsson småskrällde i dagens världscuplopp, som hölls i österrikiska Gurgl i dag.

Efter första åket ligger hon etta med 24 hundradelar ner till albanskan Lara Colturi.

Kan hon hålla undan i det andra åket – med start 13.30 – skulle det kunna bli Swenn Larssons tredje världscupseger i karriären.

Enligt Aftonbladet har även Hanna Aronsson Elfman och Sara Hector åtminstone chans på pallplats. De ligger 45 respektive 61 hundradelar efter ettan.