Swift anklagas för mobbning: ”Älskar sätta folk på plats”
Popstjärnan Taylor Swift beskrivs som kontrollerande och manipulativ i ett uppmärksammat reportage i Vanity Fair. Tidningen har pratat med över 100 personer med koppling till artisten och flera vittnar om hur hon straffar personer som går emot henne.
– Hon älskar att sätta folk på plats, säger en person som tidigare stod stjärnan nära.
En tidigare klasskamrat ifrågasätter också Swifts berättelse om att hon mobbades i skolan och hävdar att stjärnan själv var en av mobbarna. Swift har avböjt att kommentera uppgifterna.
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