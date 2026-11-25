Popstjärnan Taylor Swift beskrivs som kontrollerande och manipulativ i ett uppmärksammat reportage i Vanity Fair. Tidningen har pratat med över 100 personer med koppling till artisten och flera vittnar om hur hon straffar personer som går emot henne.

– Hon älskar att sätta folk på plats, säger en person som tidigare stod stjärnan nära.

En tidigare klasskamrat ifrågasätter också Swifts berättelse om att hon mobbades i skolan och hävdar att stjärnan själv var en av mobbarna. Swift har avböjt att kommentera uppgifterna.