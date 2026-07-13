Extremvädret i Europa • Omni förklarar
Sydeuropa brinner – därför måste du planera semestern utifrån brandrisken
De spanska bränderna visar att utlänningar är särskilt utsatta när lågorna närmar sig.
Vad ska man göra för att inte hamna i ett eldinferno på semestern?
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