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Extremvädret i EuropaOmni förklarar

Sydeuropa brinner – därför måste du planera semestern utifrån brandrisken

Stillbild från en video från Andalusiens räddningstjänst visar hur brandmän kämpar mot elden nära Los Gallardos den 9 juli. (INFOCA, AP/TT)

De spanska bränderna visar att utlänningar är särskilt utsatta när lågorna närmar sig.

Vad ska man göra för att inte hamna i ett eldinferno på semestern?

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