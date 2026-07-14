T-rexen ”Gus” rekorddyr – såldes för en halv miljard

Skelettet efter T-rexen ”Gus” har sålts för rekordpriset 50,1 miljoner dollar i en auktion på Sotheby’s i New York. Prislappen motsvarar 484 miljoner svenska kronor och bestämdes efter en tio minuter lång budgivning mellan sju spekulanter, skriver nyhetsbyråer.

Fossilet efter Tyrannosaurus rexen ”Gus” hittades hos en ranchägare vid namn Gary ”Gus” Licking i South Dakota 2021.

Det tidigare rekordet för en försäljning av ett dinosauriefossil sattes 2024 då en Stegosaurus gick loss på motsvarande 470 miljoner kronor, skriver TT.