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”Gus”. (Matthew Sherman /AP/TT)
Ekonomi

T-rexen ”Gus” rekorddyr – såldes för en halv miljard

Av Andreas Victorzon
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Skelettet efter T-rexen ”Gus” har sålts för rekordpriset 50,1 miljoner dollar i en auktion på Sotheby’s i New York. Prislappen motsvarar 484 miljoner svenska kronor och bestämdes efter en tio minuter lång budgivning mellan sju spekulanter, skriver nyhetsbyråer.

Fossilet efter Tyrannosaurus rexen ”Gus” hittades hos en ranchägare vid namn Gary ”Gus” Licking i South Dakota 2021.

Det tidigare rekordet för en försäljning av ett dinosauriefossil sattes 2024 då en Stegosaurus gick loss på motsvarande 470 miljoner kronor, skriver TT.

”Gus” räknas som ett av världens mest kompletta fossil efter en T-rex
TT
Skelettet är 11,6 meter långt
AFP  · Ofta betalvägg
Fossilet består av 183 ben
www.theguardian.com
Sotheby’s uppskattade att priset skulle landa på 20-30 miljoner dollar
www.sothebys.com
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