Tåg börjar rulla mellan Sverige och Finland i augusti
Tågtrafik mellan Sverige och Finland börjar rulla den 10 augusti, rapporterar Sveriges Radio Finska.
Tågen går mellan Uleåborg och Haparanda via Torneå, med två avgångar i vardera riktning per dag.
Enligt VR och det finska transport- och kommunikationsverket Traficom har förbindelsen mellan Sverige och Finland krävt ett tätt samarbete med myndigheter i båda länderna gällande tullar och gränsövergångar, skriver Yle.
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