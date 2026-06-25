Tåg börjar rulla mellan Sverige och Finland i augusti

Tågtrafik mellan Sverige och Finland börjar rulla den 10 augusti, rapporterar Sveriges Radio Finska.

Tågen går mellan Uleåborg och Haparanda via Torneå, med två avgångar i vardera riktning per dag.

Enligt VR och det finska transport- och kommunikationsverket Traficom har förbindelsen mellan Sverige och Finland krävt ett tätt samarbete med myndigheter i båda länderna gällande tullar och gränsövergångar, skriver Yle.