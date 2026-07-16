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Tågstopp och förseningar på sträckan Stockholm-Malmö

Av Patrik Dahlin
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En markbrand på södra stambanan mellan Linköping och Mjölby ställer till det i tågtrafiken, skriver Expressen.

Branden är släckt men enligt Trafikverket bör resenärer räkna med inställda avgångar och stora förseningar mellan Stockholm och Malmö fram till fredag morgon.

Texten uppdateras.

Prognosen är att trafiken kan rulla igen klockan 5
Expressen
Följ trafikläget på Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se
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