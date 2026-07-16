Just nu
Tågstopp och förseningar på sträckan Stockholm-Malmö
En markbrand på södra stambanan mellan Linköping och Mjölby ställer till det i tågtrafiken, skriver Expressen.
Branden är släckt men enligt Trafikverket bör resenärer räkna med inställda avgångar och stora förseningar mellan Stockholm och Malmö fram till fredag morgon.
Texten uppdateras.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen