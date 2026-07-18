Tak har rasat på köpcentrum i Uddevalla: ”Mycket regn”

En bit av taket på Torp köpcentrum i Uddevalla rasade in på lördagsmorgonen, skriver Bohusläningen.

– Vi vet inte varför och jag vill inte spekulera, men det har varit väldigt mycket regn här på morgonen, säger Torps centrumchef Fredrik Wändel till GP.

Raset ska ha skett före öppning och inga personer har skadats. Köpcentrumet har utrymts och evakuerats.