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Torp köpcentrum i Uddevalla. Arkivbilder. (TT)
Inrikes

Tak har rasat på köpcentrum i Uddevalla: ”Mycket regn”

Av Marcus Lindén
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En bit av taket på Torp köpcentrum i Uddevalla rasade in på lördagsmorgonen, skriver Bohusläningen.

– Vi vet inte varför och jag vill inte spekulera, men det har varit väldigt mycket regn här på morgonen, säger Torps centrumchef Fredrik Wändel till GP.

Raset ska ha skett före öppning och inga personer har skadats. Köpcentrumet har utrymts och evakuerats.

Larmet inkom vid 08.20
www.bohuslaningen.se  · Ofta betalvägg
Köpcentrumet är helt stängt under lördagsförmiddagen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Ingen ambulans har kallats till platsen
Sveriges Television
”I köpcentrumet ska det ha funnits folk som arbetat och sett det här”
Aftonbladet

Torp köpcentrum

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