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Talibanernas grepp hårdnar i Herat – fler kvinnor grips

Women at a street market in Herat, Afghanistan, April 18, 2023. Afghanistan’s leader has exerted full control over a city that once enjoyed looser social norms, even under Taliban rule. (JIM HUYLEBROEK / NYT)

Sedan talibanerna tog tillbaka makten 2021 har invånarna i staden Herat till viss del lyckats trotsa regimens strikta krav på hur man ska leva och klä sig. Nu förändras det, skrive…

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The New York Times

Inside Herat, Where a Taliban Campaign Targets a Cosmopolitan Outpost

Inside Herat, Where a Taliban Campaign Targets a C…

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