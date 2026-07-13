Talibanernas grepp hårdnar i Herat – fler kvinnor grips
Sedan talibanerna tog tillbaka makten 2021 har invånarna i staden Herat till viss del lyckats trotsa regimens strikta krav på hur man ska leva och klä sig. Nu förändras det, skrive…
The New York Times
Inside Herat, Where a Taliban Campaign Targets a Cosmopolitan Outpost
Inside Herat, Where a Taliban Campaign Targets a C…
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