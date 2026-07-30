Talibantjänsteman dödad i IS-attack i Afghanistan

Islamiska staten har dödat en regional chef för talibanstyrets informations- och kulturdepartement, skriver AFP.

Islamiska staten Khorasan är en förgrening av terrorsekten som är verksam i Pakistan och Afghanistan och utför återkommande attacker mot civilbefolkning och ländernas styren.

2024 tog Islamiska staten på sig en självmordsbombning som dödade Afghanistans migrationsminister Khalil Ur-Rahman Haqqani i Kabul.