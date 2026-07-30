Talibantjänsteman dödad i IS-attack i Afghanistan
Islamiska staten har dödat en regional chef för talibanstyrets informations- och kulturdepartement, skriver AFP.
Islamiska staten Khorasan är en förgrening av terrorsekten som är verksam i Pakistan och Afghanistan och utför återkommande attacker mot civilbefolkning och ländernas styren.
2024 tog Islamiska staten på sig en självmordsbombning som dödade Afghanistans migrationsminister Khalil Ur-Rahman Haqqani i Kabul.
bakgrund
Islamiska staten – Khorasan
Wikipedia (sv)
Islamiska staten - Khorasan (IS-K, IS-Kh eller IS-KP) är en gren av den salafistiska terroristorganisationen Islamiska staten (IS), baserad i Afghanistan. Rörelsen är baserad i Afghanistan vars område delvis sammanfaller med det som under tidigare historiska epoker haft namnet Khorasan. Efter att IS-kalifatet i Irak och Syrien har besegrats, framstår IS-Khorasan som den gren av IS som är mest internationellt aktiv. FN:s antiterrorsekretariat rapporterade i mitten av år 2024 att IS-K förstärkt sin finansiella och logistiska kapacitet och utgjorde ett stort hot med förmåga att utföra terrorattacker både inom och utanför Afghanistan.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen