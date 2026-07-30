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Beväpnade talibaner i norra Afghanistan. Arkivbild. (Hedayat Shah /AP/TT / AP)
TalibanstyretLäget i Afghanistan

Talibantjänsteman dödad i IS-attack i Afghanistan

Av Tor Gasslander
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Islamiska staten har dödat en regional chef för talibanstyrets informations- och kulturdepartement, skriver AFP.

Islamiska staten Khorasan är en förgrening av terrorsekten som är verksam i Pakistan och Afghanistan och utför återkommande attacker mot civilbefolkning och ländernas styren.

2024 tog Islamiska staten på sig en självmordsbombning som dödade Afghanistans migrationsminister Khalil Ur-Rahman Haqqani i Kabul.

Ett terrordåd i januari krävde sju människoliv i Kabul
AFP  · Ofta betalvägg
Enligt FN har IS-K stärkt sin förmåga att utföra attacker de senaste åren (2024)
press.un.org
bakgrund
 
Islamiska staten – Khorasan
Wikipedia (sv)
Islamiska staten - Khorasan (IS-K, IS-Kh eller IS-KP) är en gren av den salafistiska terroristorganisationen Islamiska staten (IS), baserad i Afghanistan. Rörelsen är baserad i Afghanistan vars område delvis sammanfaller med det som under tidigare historiska epoker haft namnet Khorasan. Efter att IS-kalifatet i Irak och Syrien har besegrats, framstår IS-Khorasan som den gren av IS som är mest internationellt aktiv. FN:s antiterrorsekretariat rapporterade i mitten av år 2024 att IS-K förstärkt sin finansiella och logistiska kapacitet och utgjorde ett stort hot med förmåga att utföra terrorattacker både inom och utanför Afghanistan.
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TalibanstyretLäget i AfghanistanAfghanistanAsienIS/Daesh (Islamiska staten)Talibanerna