Tech-miljonärer shoppar loss på auktion – allt säljer

De stora auktionshusen ute i världen sålde för närmare 10 miljarder dollar under årets första hälft, vilket innebar att det var en av de starkaste inledningarna på ett år någonsin. Det skriver CNBC.

Auktionshusen säger att försäljningen går starkt i alla prisnivåer och i många kategorier. Åtta objekt såldes för över 50 miljoner dollar under det första halvåret, jämfört med inga under de två senaste åren.

Allt från konst, klassiska bilar, klockor, handväskor, diamanter, whisky till dinosaurieskelett säljer bra.

En ny våg av yngre samlare, som tjänat pengar inom tech-sektorn, omdefinierar samtidigt vad som är intressanta samlarobjekt.