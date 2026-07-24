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Mellanårsvalet i USAOmni förklarar

Tecknen: Försöker Trump lägga grunden för en valkupp i höst?

(Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)

Har president Donald Trump börjat kratta manegen för att skapa kaos i samband med mellanårsvalet i november?

Hans motståndare tror det. Det här är tecknen som de tar fasta på.

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