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SL buss 4 mot Gullmarsplan vid Skanstull i Stockholm. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Tekniska problem med SL:s reseplanerare

Av Ebba Örn
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SL:s reseplanerare har tekniska problem. I nuläget visar appen konstiga vägar eller inga vägar alls, men alla färdmedel ska fungera precis som vanligt, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

”Vi arbetar för att lösa problemet”, skriver SL på sin hemsida.

Det finns ingen prognos för när problemet är löst. SL hänvisar till resrobot.se under tiden.

Tekniska problem med SL:s reseplanerare
Sveriges Television
Resan kan planeras på resrobot.se
Expressen
Finns ingen prognos
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