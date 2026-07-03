Tekniska problem med SL:s reseplanerare

(Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)

SL buss 4 mot Gullmarsplan vid Skanstull i Stockholm.

SL:s reseplanerare har tekniska problem. I nuläget visar appen konstiga vägar eller inga vägar alls, men alla färdmedel ska fungera precis som vanligt, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

”Vi arbetar för att lösa problemet”, skriver SL på sin hemsida.

Det finns ingen prognos för när problemet är löst. SL hänvisar till resrobot.se under tiden.