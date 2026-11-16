I mars år 2000 presenterade Telia nya fröken Ur på Telemuseét i Stockholm. Ebba Beckman lämnade över sysslan efter 32 år till Johanna Östlund. Illustrationsbild.

Den som vill hinna uppleva hur det var att ringa via det gamla telenätet en sista gång får skynda sig – den 30 november släcker Telia ner de sista delarna av det 150 år gamla kopparnätet, skriver Expressen.

Sista helgen i november låter Tekniska museet i Stockholm besökarna använda en gammal hederlig telefonkiosk. Deras samtal spelas in till en tidskapsel som sedan bevaras på museet.

I ett pressmeddelande utlyser museet en tävling bland dem som vill ringa det absolut sista samtalet. Telias vd Anders Olsson säger i ett uttalande att det känns ”fint att låta ett personligt samtal sätta punkt för den här delen av svensk telekomhistoria”.