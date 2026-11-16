Telia släcker gamla nätet – en får ringa sista samtalet
Den som vill hinna uppleva hur det var att ringa via det gamla telenätet en sista gång får skynda sig – den 30 november släcker Telia ner de sista delarna av det 150 år gamla kopparnätet, skriver Expressen.
Sista helgen i november låter Tekniska museet i Stockholm besökarna använda en gammal hederlig telefonkiosk. Deras samtal spelas in till en tidskapsel som sedan bevaras på museet.
I ett pressmeddelande utlyser museet en tävling bland dem som vill ringa det absolut sista samtalet. Telias vd Anders Olsson säger i ett uttalande att det känns ”fint att låta ett personligt samtal sätta punkt för den här delen av svensk telekomhistoria”.