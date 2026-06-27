”The Bear”-stjärnan splittrad – när serien tar slut

I fem säsonger har Jeremy Allen White spelat huvudrollen som kocken Carmen ”Carmy” Berzatto i den omtalade serien ”The Bear”. När serien nu når sitt slut är känslorna splittrade, säger han till TT.

– Det är tråkigt. Jag kommer att sakna alla arbetskamrater och jag kommer att sakna allt det som vi har velat säga med serien.

Samtidigt är han tacksam över att ha gjort den och framgångarna som följde. Men att serien skulle bli succé var inget White hade räknat med, i stället låg fokus på att göra något som betydde mycket.

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