(Paul R. Giunta / AP / TT)

New York-bandet The Strokes blir ett av Way Out West stora dragplåster, skriver TT. Göteborgsfestivalen meddelar att gruppen är klar och ska uppträda den 13 augusti.

Bandet, med sångaren Julian Casablancas i fronten, ses som ett av 2000-talets mest inflytelserika band och har nyligen släppt albumet ”Reality awaits”.

Utöver The Strokes är även Robyn klar för sommarens festival.