The Strokes kommer till Way Out West i sommar
New York-bandet The Strokes blir ett av Way Out West stora dragplåster, skriver TT. Göteborgsfestivalen meddelar att gruppen är klar och ska uppträda den 13 augusti.
Bandet, med sångaren Julian Casablancas i fronten, ses som ett av 2000-talets mest inflytelserika band och har nyligen släppt albumet ”Reality awaits”.
Utöver The Strokes är även Robyn klar för sommarens festival.
bakgrund
The Strokes
Wikipedia (sv)
The Strokes är ett amerikanskt rockband från New York bildat 1999. Bandet spelar indierock (inspirerad av 1960-talsmusik) och indiepop/indierock. I The Strokes musik hörs influenser från grupper som Velvet Underground, Guided by Voices och Television. Bandet blev populära i framför allt Storbritannien 2001 genom debutalbumet Is This It. Två år senare, 2003, kom deras andra album Room on Fire. År 2006 släpptes deras tredje album, First Impressions of Earth. The Strokes bytte musikproducent inför detta albumet, från Gordon Raphael till David Kahne, och har beskrivit det som en annorlunda och experimentell skiva. Det hörs också en förändring. Bandets fjärde album, Angels, släpptes 2011, och gruppens femte album, Comedown Machine släpptes 2013. År 2020 släppte bandet sitt sjätte album, The New Abnormal.
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