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Demonstranter firar Sheikh Hasinas avgång bredvid ett vandaliserat porträtt av henne 2024. (Fatima Tuj Johora/AP)
Politiska läget i Bangladesh

Tidigare ledaren lovar att återvända till Bangladesh

Av Tor Gasslander
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Bangladeshs tidigare premiärminister Sheikh Hasina planerar att återvända till hemlandet senare i år, säger hon i en intervju med den indiska TV-kanalen NDTV.

Efter 15 år vid makten avsattes Hasina i samband med en studentrevolt 2024. Sedan dess har hon i sin frånvaro dömts till döden för brott mot mänskligheten.

– Jag är inte rädd för döden, säger hon nu.

Hasina dömdes bland annat för att ha beordrat polisen att döda demonstranter. Enligt Hasina är åtalen mot henne en del av en politisk konspiration.

Hasina befinner sig i landsflykt i Indien
www.ndtv.com
Bangladesh har flera gånger begärt att den tidigare premiärministern utlämnas
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Nationalistpartiet BNP vann förra valet stort – Hasinas parti fick inte ställa upp (13 februari)
BBC
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Politiska läget i BangladeshBangladeshAsienSheikh Hasina