Cafékedjan Bröd & Salt startade med hjälp av pengar som ”var åtkomna genom grova bedrägerier”, säger Thomas Forsberg, tidigare statsåklagare, till Kalla Fakta i TV4.

Enligt granskningen inleddes Bröd & Salts resa 2009, när entreprenören Michel Mourads familj sålde en båt för elva miljoner kronor. Köparen av båten ska ha fått pengarna genom bedrägerier, något som säljaren har en skyldighet att kolla upp, enligt Marie Wallin, expert på penningtvätt och tidigare kammaråklagare.

Michel Mourad, som i dag är ägare till Bröd & Salt, säger att han bara investerade cirka 200 000 kronor från försäljningen av båten i bolaget.