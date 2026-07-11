Tips i USA: Gift dig med en Skarsgård och få svenskt medborgarskap

Kan en Skarsgård rädda amerikaner som tröttnat på det inrikes- och utrikespolitiska kaos som råder under Donald Trumps styre? Det tror i alla fall skribenten Sarah Huttos. I en satirisk krönika i The New Yorker föreslår hon att alla lessna amerikanska medborgare som vill ha ett svenskt ”green card” gifter in sig i Skarsgård-klanen för att få uppleva den svenska välfärden.

Hutto skriver skämtsamt att det finns minst 17 Skarsgård-avkommor att välja mellan, dock inte fler än 41 stycken.

”Skarsgård-kännare menar skämtsamt att det var just detta som drev familjepatriarken Stellan Skarsgård att skaffa så många barn: att ge människor från mindre utvecklade delar av världen fler vägar till svenskt medborgarskap”, heter det i krönikan.

Hon ger också tips om hur man bäst går till väga för att fånga en Skarsgårds hjärta.

Hur många som nappat på tipset är i skrivande stund oklart.