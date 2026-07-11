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Skådespelarna Bill, Alexander och Stellan Skarsgård (AP)
Nöje & kultur

Tips i USA: Gift dig med en Skarsgård och få svenskt medborgarskap

Av Alice Hermansson
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Kan en Skarsgård rädda amerikaner som tröttnat på det inrikes- och utrikespolitiska kaos som råder under Donald Trumps styre? Det tror i alla fall skribenten Sarah Huttos. I en satirisk krönika i The New Yorker föreslår hon att alla lessna amerikanska medborgare som vill ha ett svenskt ”green card” gifter in sig i Skarsgård-klanen för att få uppleva den svenska välfärden.

Hutto skriver skämtsamt att det finns minst 17 Skarsgård-avkommor att välja mellan, dock inte fler än 41 stycken.

”Skarsgård-kännare menar skämtsamt att det var just detta som drev familjepatriarken Stellan Skarsgård att skaffa så många barn: att ge människor från mindre utvecklade delar av världen fler vägar till svenskt medborgarskap”, heter det i krönikan.

Hon ger också tips om hur man bäst går till väga för att fånga en Skarsgårds hjärta.

Hur många som nappat på tipset är i skrivande stund oklart.

Läs Sarah Huttoss krönika
New Yorker
Hutto skriver att alla som gillar köttbullar och välfärd bör stadga sig med Skarsgård
radio+text · Sveriges Radio
 
Stellan Skarsgård har åtta barn
Wikipedia (en)
Stellan John Skarsgård (, Swedish: [ˈstɛ̂lːan ˈskɑ̌ːʂɡoːɖ] ; born 13 June 1951) is a Swedish actor. He is known for his collaborations with director Lars von Trier, appearing in Breaking the Waves (1996), Dancer in the Dark (2000), Dogville (2003), Melancholia (2011), and Nymphomaniac (2013). Skarsgård's early English-speaking film roles include The Unbearable Lightness of Being (1988), The Hunt for Red October (1990), Good Will Hunting (1997), Ronin (1998), and King Arthur (2004). His accolades include two Golden Globe Awards, in addition to nominations for an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and a Critics’ Choice Award. Skarsgård has since starred in blockbusters such as Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) and Pirates of the Caribbean: At World's End (2007). He also starred in the musical Mamma Mia! (2008) and its 2018 sequel Mamma Mia! Here We Go Again, the thriller Angels and Demons (2009), and the neo-noir thriller The Girl With the Dragon Tattoo (2011). He played Dr. Erik Selvig in five Marvel Cinematic Universe films, starting with Thor (2011), and portrayed Baron Harkonnen in Denis Villeneuve's two-part Dune adaptation, Dune (2021) and Dune: Part Two (2024). For his performance as an aging, once-celebrated filmmaker in Sentimental Value (2025), Skarsgård won the Golden Globe Award for Best Supporting Actor and was nominated for an Academy Award for Best Supporting Actor. He is also known for his work in television portraying Boris Shcherbina in the HBO miniseries Chernobyl (2019), for which he received the Golden Globe Award for Best Supporting Actor – Series, Miniseries or Television Film and a nomination for the Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, and Luthen Rael in the Star Wars political spy thriller series Andor (2022–2025).
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