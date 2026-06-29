Tobaksjätte skär ner – 9 000 tjänster går upp i rök

British American Tobacco – världens näst största tobaksbolag efter Philip Morris – planerar att kapa 9 000 tjänster, rapporterar internationella medier.

5 500 tjänster försvinner och 3 500 anställda flyttas till externa leverantörer när företaget tar krafttag för att minska kostnaderna med 20 procent.

Neddragningarna som innebär att personalstyrkan minskas med 20 procent ska genomföras före årets slut.

Bolagets aktie, som är noterad på Londonbörsen, faller med 2 procent på måndagen.