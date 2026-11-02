Ett nätverk av tolv ”amatörer” som försökte lura Foxtrot på 33 kilo kokain har fått sina straff höjda av hovrätten, skriver Göteborgs-Posten.

Den 23-åring som pekades ut som hjärnan bakom planen friades helt i tingsrätten, men döms nu till sex års fängelse.

Han ska enligt åtalet ha instruerat de övriga medlemmarna i nätverket i planen på att stjäla narkotikan, som har ett gatuvärde på minst 24 miljoner kronor. Stölden skulle därefter skyllas på foxtrotledaren Rawa Majids rival Ismail Abdo.

Stölden lyckades, men kort därefter inleddes en kamp mot klockan där Foxtrotnätverket och polisen försökte nå fram till tjuvarna först.

I förhör har en av de inblandade i efterhand beskrivt planen som ”brain dead”.