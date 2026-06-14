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Olycksplatsen.
Utrikes

Tolv fallskärmshoppare döda i flygkrasch i USA

Av Kinga Sandén
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Samtliga tolv personer ombord har dött i en flygolycka nära staden Butler i Missouri, USA. Det rapporterar flera medier.

Ombord fanns elva fallskärmshoppare och en pilot, enligt AP. Planet ska precis ha lyft från en mindre flygplats som brukar användas av fallskärmshoppare när det gjorde en skarp vänstersväng. Piloten kan ha försökt nödlanda på motorvägen när planet kraschade. Det skriver NBC och New York Times.

Larmet kom in vid 11.30-tiden lokal tid
NY Times  · Ofta betalvägg
AP:s notis
AP  · Ofta betalvägg
Butler ligger tio mil söder om Kansas
CNN
Räddningstjänst och polis arbetar på platsen
NBC News
Räddningstjänsten bekräftar olyckan på X
Reuters  · Ofta betalvägg
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