Tolv fallskärmshoppare döda i flygkrasch i USA

Samtliga tolv personer ombord har dött i en flygolycka nära staden Butler i Missouri, USA. Det rapporterar flera medier.

Ombord fanns elva fallskärmshoppare och en pilot, enligt AP. Planet ska precis ha lyft från en mindre flygplats som brukar användas av fallskärmshoppare när det gjorde en skarp vänstersväng. Piloten kan ha försökt nödlanda på motorvägen när planet kraschade. Det skriver NBC och New York Times.