Pojkar tvingade jämnårig att äta hundbajs på skolgård

Arkivbild på en skolgård. Skolan på bilden har ingenting med händelsen att göra.

Tre pojkar i 15-årsåldern döms för grov misshandel och grovt olaga tvång efter en händelse på en skolgård i Uppsala län i mars.

Utöver att de slog, sparkade och tog stryptag på en jämngammal pojke innehöll misshandeln flera förnedrande inslag, enligt SVT Uppsala och P4 Uppland. Pojken ska bland annat ha tvingats att äta hundbajs, dricka olika saker och skälla som en hund. Allt medan händelsen filmades.

Alla tre får nu ungdomsvård. Tillsammans ska de också betala drygt 100 000 kronor i skadestånd till offret.