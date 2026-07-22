Tonårspojke död i mc-olycka – påkörd utanför Lerum

En tonårspojke har dött efter en olycka på E20 vid Lerum utanför Göteborg under natten till onsdagen, rapporterar flera medier.

Pojken ska ha åkt på en lätt motorcykel och blivit påkörd bakifrån av en personbil.

– Bilen ska ha kört i hög hastighet, säger polisens vakthavande befäl Johan Ljung till Aftonbladet.

Bilens förare, en man i 25-årsåldern, misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik.