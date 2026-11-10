En pojke under 15 år har gripits för mordförsök alternativt grov misshandel i Växjö, skriver polisen på sin hemsida.

Målsäganden, en närstående till pojken, fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt.

Polisens presstalesperson Evelina Olsson uppger för SVT Nyheter Småland att gripandet sannolikt snart hävs, varpå pojken lämnas över till socialtjänsten. Hon vill inte ge några övriga detaljer.

– Vi håller det kort med tanke på hans låga ålder, säger hon.