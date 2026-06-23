Toppchefer med jättepaket på högsta nivån sedan 2021

Antalet amerikanska vd:ar med ersättningspaket över 100 miljoner dollar steg i fjol till den högsta nivån sedan 2021. Det rapporterar WSJ.

Nästan ett dussin chefer har nu ersättningspaket som överstiger 200 miljoner dollar. Efter Elon Musks jättepaket på 158 miljarder dollar värderas fastighetsbolaget Welltowers vd Shankh Mitras till 821 miljoner dollar, vars ersättning till stor del består av aktier.

Medianersättningen för börs-vd:arna på S&P 500 steg också till rekordhöga 17,9 miljoner dollar, där hälften av cheferna fick löneökningar på minst 9,8 procent jämfört med året före.