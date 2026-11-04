Tor Wallin lämnar De Vet Du – efter nästan 17 år
Tor Wallin har valt att kliva av humor- och musikgruppen De Vet Du efter nästan 17 år. Det skriver han i ett inlägg på Instagram.
I gruppens podd berättar Wallin att han behövt ta en paus det senaste året, utan att specificera varför.
– Under den här tiden har det blivit ganska tydligt för mig att jag behöver backa ur gruppen. Det har varit ett otroligt svårt beslut, säger han.
Han är däremot öppen för att återvända någon gång i framtiden.
Gruppen består i övrigt av Johan Gunterberg, Christopher Martland och DJ Hunk.
bakgrund
De Vet Du
Wikipedia (sv)
De Vet Du är en svensk musik- och humorgrupp bildad 2010 på Lidingö av de tre vännerna Christopher Martland, Johan Gunterberg och Tor Wallin. Periodvis har de musikvideor gruppen lagt upp på Youtube fått över en miljon visningar.
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