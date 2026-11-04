Gruppen De vet du, Tor Wallin till höger.

Tor Wallin har valt att kliva av humor- och musikgruppen De Vet Du efter nästan 17 år. Det skriver han i ett inlägg på Instagram.

I gruppens podd berättar Wallin att han behövt ta en paus det senaste året, utan att specificera varför.

– Under den här tiden har det blivit ganska tydligt för mig att jag behöver backa ur gruppen. Det har varit ett otroligt svårt beslut, säger han.

Han är däremot öppen för att återvända någon gång i framtiden.

Gruppen består i övrigt av Johan Gunterberg, Christopher Martland och DJ Hunk.