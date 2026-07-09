Tour de France går snabbare: ”Arrangörerna vill ha dramatik”
Cyklingens mest prestigefyllda tävling är igång. Tour de France brukar inte avgöras på en spurt, men det fråntar inte dem som har snabbhet som specialitet att se en ära i att vinna…
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