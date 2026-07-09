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Sport

Tour de France går snabbare: ”Arrangörerna vill ha dramatik”

Quinn Simmons på den 17 mil långa etappen mellan Tarragona och Barcelona i Tour de France. (Thibault Camus /AP/TT)

Cyklingens mest prestigefyllda tävling är igång. Tour de France brukar inte avgöras på en spurt, men det fråntar inte dem som har snabbhet som specialitet att se en ära i att vinna…

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