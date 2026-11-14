Personer går på buss i snöfall i Skellefteå.

Det ymniga snöfallet på fredagen resulterade i trafikkaos och långa bilköer i Västerbottens län. På lördagsmorgonen råder fortsatt besvärligt väglag på E4 mellan Umeå och Skellefteå, skriver TT.

Busstrafiken har återupptagits i båda städerna på lördagsmorgonen, med vissa fortsatta störningar.

Lördagen inleds med klart väder i stora delar av landet, men fram mot eftermiddagen drar moln in västerifrån och under kvällen väntas snöfall i södra Norrlandsfjällen.