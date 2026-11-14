Trafikkaos och besvärligt väglag efter snösmockan
Det ymniga snöfallet på fredagen resulterade i trafikkaos och långa bilköer i Västerbottens län. På lördagsmorgonen råder fortsatt besvärligt väglag på E4 mellan Umeå och Skellefteå, skriver TT.
Busstrafiken har återupptagits i båda städerna på lördagsmorgonen, med vissa fortsatta störningar.
Lördagen inleds med klart väder i stora delar av landet, men fram mot eftermiddagen drar moln in västerifrån och under kvällen väntas snöfall i södra Norrlandsfjällen.