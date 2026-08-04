Tränaren: Brutalt slut – det är riktigt tungt

”Brutalt” och ”blytungt”. Så beskriver Mjällbytränaren Karl Marius Aksum känslorna efter 1–2-förlusten hemma mot Slovan Bratislava i kvalet till Champions League.

Det sista målet kom på en kontring när bara minuter återstod.

– Det är riktigt tungt för grabbarna, som egentligen gör en bra match i 70 minuter.

Returen mot det slovakiska mästarlaget spelas nästa vecka.