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Mjällbyspelarna deppar. (CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN)
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Tränaren: Brutalt slut – det är riktigt tungt

Av Patrik Dahlin
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”Brutalt” och ”blytungt”. Så beskriver Mjällbytränaren Karl Marius Aksum känslorna efter 1–2-förlusten hemma mot Slovan Bratislava i kvalet till Champions League.

Det sista målet kom på en kontring när bara minuter återstod.

– Det är riktigt tungt för grabbarna, som egentligen gör en bra match i 70 minuter.

Returen mot det slovakiska mästarlaget spelas nästa vecka.

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Aftonbladet
Mjällby gjorde 1–0 med halvtimmen kvar men förlorade ändå
Expressen
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Europakvalen 2026Mjällby AIFFotbollKarl Marius Aksum