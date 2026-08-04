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Yaya Touré på Strandvallen. (Patric Söderström/TT/TT)
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Världsstjärnan trivdes i Hällevik: ”Jag gillar det”

Av Patrik Dahlin
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Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hällevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemmaarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor.

– Jag gillar det verkligen, för jag har varit i såna här klubbar under min spelarkarriär.

Strandvallen har plats för 3 000 åskådare under kvalet till Champions League.

De slovakiska mästarna vann den första matchen av två med 2–1.

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