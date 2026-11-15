Gärningsmän öppnade eld mot en kyrka i Jordanien.

En jordansk domstol har dömt tre män till döden genom hängning för en skjutning mot en kyrka förra månaden, rapporterar TT.

Attacken riktades mot en grekisk-ortodox kyrka i Karak i den södra delen av landet. Nio personer dödades i attacken. Ytterligare 34 personer skadades.

Domstolen fann de tre männen skyldiga till ”terroristattacker”, ”konspiration för att begå terroristhandlingar” samt för att ha ”främjat en terroristorganisations idéer”.