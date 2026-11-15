Tre män döms till döden efter attack mot kyrka i Jordanien
En jordansk domstol har dömt tre män till döden genom hängning för en skjutning mot en kyrka förra månaden, rapporterar TT.
Attacken riktades mot en grekisk-ortodox kyrka i Karak i den södra delen av landet. Nio personer dödades i attacken. Ytterligare 34 personer skadades.
Domstolen fann de tre männen skyldiga till ”terroristattacker”, ”konspiration för att begå terroristhandlingar” samt för att ha ”främjat en terroristorganisations idéer”.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen