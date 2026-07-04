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Sport

Tröjnumret så heligt att inte ens sonen får bära det

Tim Hardaway till vänster, i den tröja han inte vill se sin son i. (Michael Caulfield / AP)

Tim Hardaway Senior är en basketlegend i Miami Heat. Han har sin tröja i taket vilket innebär att nummer 10 pensionerats. Legenderna kan låta sina egna släktingar bära numret, men…

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