Tröjnumret så heligt att inte ens sonen får bära det
Tim Hardaway Senior är en basketlegend i Miami Heat. Han har sin tröja i taket vilket innebär att nummer 10 pensionerats. Legenderna kan låta sina egna släktingar bära numret, men…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen