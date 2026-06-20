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En Heliconius charitonius. (Kent Gilbert / AP)
Utrikes

Tropisk fjäril kan ge svar på hemligheten till långa liv

Av Hannah Gustafsson
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De flesta fjärilar lever ett relativt kort liv, ibland bara några veckor. Men fjärilar av släktet Heliconius kan leva i upp till ett år. Nu kan de tropiska fjärilarna ge flera svar om långsamt fysiologiskt åldrande, skriver CNN.

Forskare har bland annat kunnat se att Heliconius-fjärilar som äter pollen generellt sett lever längre än arter som inte gör det. Samtidigt blev livslängden inte kortare om man tog bort pollen från kosten.

Fjärilarna hade även större kroppsvikt och mer muskelmassa än andra fjärilar, vilket skulle kunna bidra till ett längre liv.

”Vi visar att dessa fjärilar faktiskt har utvecklat mekanismer för lång livslängd (...) vilket gör dem till utmärkta nya modeller för att studera de mekanismer som möjliggör lång livslängd”, säger forskaren Jessica Foley vid Tufts-universitetet i Boston.

Läs studien här
www.nature.com
Heliconius hewitsoni kan leva i 348 dagar
CNN
Vitronfjärilen sticker ut eftersom den ligger i dvala större delen av sitt liv
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Heliconius
Wikipedia (en)
Heliconius comprises a colorful and widespread genus of brush-footed butterflies commonly known as the longwings or heliconians. This genus is distributed throughout the tropical and subtropical regions of the New World, from South America as far north as the southern United States. The larvae of these butterflies eat passion flower vines (Passifloraceae). Adults exhibit bright wing color patterns which signal their distastefulness to potential predators. Brought to the forefront of scientific attention by Victorian naturalists, these butterflies exhibit a striking diversity and mimicry, both amongst themselves and with species in other groups of butterflies and moths. The study of Heliconius and other groups of mimetic butterflies allowed the English naturalist Henry Walter Bates, following his return from Brazil in 1859, to lend support to Charles Darwin, who had found similar diversity amongst the Galápagos finches.
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