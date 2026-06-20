Tropisk fjäril kan ge svar på hemligheten till långa liv

De flesta fjärilar lever ett relativt kort liv, ibland bara några veckor. Men fjärilar av släktet Heliconius kan leva i upp till ett år. Nu kan de tropiska fjärilarna ge flera svar om långsamt fysiologiskt åldrande, skriver CNN.

Forskare har bland annat kunnat se att Heliconius-fjärilar som äter pollen generellt sett lever längre än arter som inte gör det. Samtidigt blev livslängden inte kortare om man tog bort pollen från kosten.

Fjärilarna hade även större kroppsvikt och mer muskelmassa än andra fjärilar, vilket skulle kunna bidra till ett längre liv.

”Vi visar att dessa fjärilar faktiskt har utvecklat mekanismer för lång livslängd (...) vilket gör dem till utmärkta nya modeller för att studera de mekanismer som möjliggör lång livslängd”, säger forskaren Jessica Foley vid Tufts-universitetet i Boston.