Trump återupplivar tullkrig med 100 år gamla lagar
Donald Trumps tullar har mött flera bakslag, men nu väcker han liv i dem med hjälp av gamla amerikanska handelsregler. I juli tog han bland annat stöd av Smoot–Hawley-lagen från 19…
The Economist
The tariffs that just won’t die
Donald Trump is adept at reviving levies. Achievin…
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