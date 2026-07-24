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Ekonomi

Trump återupplivar tullkrig med 100 år gamla lagar

Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)

Donald Trumps tullar har mött flera bakslag, men nu väcker han liv i dem med hjälp av gamla amerikanska handelsregler. I juli tog han bland annat stöd av Smoot–Hawley-lagen från 19…

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The Economist

The tariffs that just won’t die

Donald Trump is adept at reviving levies. Achievin…

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