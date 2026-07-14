Trump behöver en väg ut – men vilken seger kan han sälja?

Donald Trump behöver en väg ut ur Irankriget – och en seger att sälja till väljarna. Kan lösningen bli ett historiskt handelsavtal med Iran? Eller räcker det att utropa USA till ”Hormuzsundets skyddsängel”?

Iranexperten Rouzbeh Parsi listar fem tänkbara vägar ut – och sågar flera av dem.