Trump: ”Fått in 13 miljarder för venezuelansk olja”

Chevrons representant Mariano Vela skriver under en uppgörelse med Venezuelas interimspresidenten Delcy Rodriguez i april i år. l

President Donald Trump säger till reportrar att USA har fått in mer än 13 miljarder dollar från försäljningen av venezuelansk olja i år.

Trump säger att pengarna används till att styra Venezuela. Washington har haft ett nära samarbete med interimspresidenten Delcy Rodríguez, som tog över när Nicolás Maduro tillfångatogs av USA i januari.

Utrikesminister Marco Rubio har tidigare uppgett för kongressen att oljeförsäljningen granskas av KPMG och att pengarna förvaras på ett konto hos Citibank.