Trump: ”Fått in 13 miljarder för venezuelansk olja”
President Donald Trump säger till reportrar att USA har fått in mer än 13 miljarder dollar från försäljningen av venezuelansk olja i år.
Trump säger att pengarna används till att styra Venezuela. Washington har haft ett nära samarbete med interimspresidenten Delcy Rodríguez, som tog över när Nicolás Maduro tillfångatogs av USA i januari.
Utrikesminister Marco Rubio har tidigare uppgett för kongressen att oljeförsäljningen granskas av KPMG och att pengarna förvaras på ett konto hos Citibank.
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