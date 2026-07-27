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Chevrons representant Mariano Vela skriver under en uppgörelse med Venezuelas interimspresidenten Delcy Rodriguez i april i år. l (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Maduroåtalet

Trump: ”Fått in 13 miljarder för venezuelansk olja”

Av Magnus Eriksson
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President Donald Trump säger till reportrar att USA har fått in mer än 13 miljarder dollar från försäljningen av venezuelansk olja i år.

Trump säger att pengarna används till att styra Venezuela. Washington har haft ett nära samarbete med interimspresidenten Delcy Rodríguez, som tog över när Nicolás Maduro tillfångatogs av USA i januari.

Utrikesminister Marco Rubio har tidigare uppgett för kongressen att oljeförsäljningen granskas av KPMG och att pengarna förvaras på ett konto hos Citibank.

Demokrater har pressat Trump-administrationen för att få reda på vart pengarna tar vägen
CNBC
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