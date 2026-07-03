Trump köpte teknikjättar – tullpausen utlöste börsrally

Donald Trump gjorde 327 aktieköp i bolag som Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft och Nvidia några dagar efter att hans tullchock sänkt världens börser. Dagen därpå skrev han på sociala medier att det var ”ett fantastiskt köpläge” innan han pausade merparten av tullarna, vilket lyfte S&P 500 med historiska 9,5 procent. Det visar CNBC:s genomgång av presidentens finansräkenskaper som nyligen publicerades.

Teknikjättarna som Trump hade köpt hörde till vinnarna i börsrallyt.

Vita huset uppger att Trumps tillgångar förvaltas av externa aktörer och avfärdar misstankar om intressekonflikter. På sociala medier har dock småsparare liknat agerandet vid marknadsmanipulation, enligt CNBC.