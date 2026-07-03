ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Trump presenterade ”ömsesidiga” tullarna den 2 april 2025. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps affärer

Trump köpte teknikjättar – tullpausen utlöste börsrally

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Donald Trump gjorde 327 aktieköp i bolag som Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft och Nvidia några dagar efter att hans tullchock sänkt världens börser. Dagen därpå skrev han på sociala medier att det var ”ett fantastiskt köpläge” innan han pausade merparten av tullarna, vilket lyfte S&P 500 med historiska 9,5 procent. Det visar CNBC:s genomgång av presidentens finansräkenskaper som nyligen publicerades.

Teknikjättarna som Trump hade köpt hörde till vinnarna i börsrallyt.

Vita huset uppger att Trumps tillgångar förvaltas av externa aktörer och avfärdar misstankar om intressekonflikter. På sociala medier har dock småsparare liknat agerandet vid marknadsmanipulation, enligt CNBC.

Den 8 april gjordes presidentens elfte största aktieköp under året
CNBC
Trump köpte aktierna den 8 april 2025
Affärsvärlden  · Ofta betalvägg
Gjorde totalt 21 000 värdepappersköp under första året av mandatperioden
abcnews.com
Trumps inlägg: THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT
truthsocial.com

Läs också

Trump drog in över 5 miljarder kronor på kryptorelaterade affärer (30 juni)
CNBC
Stigande intäkter på Mar-a-Lago visar hur Trumps politiska och ekonomiska intressen förenas (1 juni)
CNN
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Tullkrisen Trumps affärerDonald TrumpAmerikansk politikUSANordamerika