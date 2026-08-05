Storföretagen tystlåtna kring Trumps ”insidertjänst”

Trump visar upp en utskrift över ett av sina inlägg på Truth Social den 4 juni.

I helgen började Donald Trump sälja förhandstillgång till sina starkt marknadspåverkande inlägg på Truth Social för 100 000 dollar i månaden. Det hårt kritiserade upplägget möts av ”en vägg av tystnad” från Wall Street, skriver BBC.

Flera medier har förgäves försökt få svar på om näringslivets tyngsta spelare har köpt tjänsten.

NPR:s techjournalist Bobby Allen säger till PBS News att en av hans källor beskriver det som att ”ingen vill sticka ut hakan och riskera att hamna i president Trumps skottlinje” genom att kritisera upplägget. Samtidigt finns en risk att USA:s finansinspektion SEC, vid ett framtida maktskifte, startar en utredning mot bolagen som nappar.

Kritikerna sågar upplägget som korruption och insiderhandel. Bara att få tillgång till inläggen någon millisekund före allmänheten ger datadrivna investerare möjligheten att tjäna stora summor pengar.

BBC har utan framgång sökt SEC för en kommentar.

– Om jag var chef för SEC hade jag hotat med uppsägning om de inte stoppar den här planen, säger George W Bushs tidigare chefsjurist Richard Painter.