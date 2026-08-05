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Trump visar upp en utskrift över ett av sina inlägg på Truth Social den 4 juni. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT)
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Storföretagen tystlåtna kring Trumps ”insidertjänst”

Av Marcus Lindén
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I helgen började Donald Trump sälja förhandstillgång till sina starkt marknadspåverkande inlägg på Truth Social för 100 000 dollar i månaden. Det hårt kritiserade upplägget möts av ”en vägg av tystnad” från Wall Street, skriver BBC.

Flera medier har förgäves försökt få svar på om näringslivets tyngsta spelare har köpt tjänsten.

NPR:s techjournalist Bobby Allen säger till PBS News att en av hans källor beskriver det som att ”ingen vill sticka ut hakan och riskera att hamna i president Trumps skottlinje” genom att kritisera upplägget. Samtidigt finns en risk att USA:s finansinspektion SEC, vid ett framtida maktskifte, startar en utredning mot bolagen som nappar.

Kritikerna sågar upplägget som korruption och insiderhandel. Bara att få tillgång till inläggen någon millisekund före allmänheten ger datadrivna investerare möjligheten att tjäna stora summor pengar.

BBC har utan framgång sökt SEC för en kommentar.

– Om jag var chef för SEC hade jag hotat med uppsägning om de inte stoppar den här planen, säger George W Bushs tidigare chefsjurist Richard Painter.

Se intervjun med Bobby Allen här
tv · www.pbs.org
Demokratiska politiker i brev till SEC: ”Ett upprörande missbruk av presidentämbetet”
BBC
Tjänsten heter Truth API och är utformad för att ge investerare en direktlänk till stora konton på Truth
CNBC
Donald Trumps konto nämns inte specifikt, men är plattformens överlägset största konto
www.theguardian.com
Tidigare SEC-toppar anser att upplägget kan likställas med insiderhandel
www.npr.org
Trumpregeringen avfärdar att upplägget skulle vara konstigt
NBC News
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