Analyser: Trumps intäkter saknar motstycke

Under 2025 tjänade Donald Trump 2,2 miljarder dollar på sina affärer, motsvarande runt 21 miljarder kronor, varav majoriteten kom från kryptovalutor.

Det påminner mer om en rysk eller turkisk ledare än en amerikansk, skriver Jason Horowitz i New York Times.

”Trumps intäkter var en gång otänkbara för en ledare i en liberal demokrati, i synnerhet en sittande amerikansk president. Ingen modern, sittande västerländsk ledare har någonsin redovisat så stora intäkter.”

Enligt experter blir det nu svårare för antikorruptionsutredare världen över att bekämpa den sortens beteende som USA tidigare fördömde, skriver Horowitz.

De redovisade inkomsterna är sannolikt bara toppen på isberget, skriver George Chidi i The Guardian.

– Vi får inte hela bilden. [...] Vi vet inte var en del av inkomsterna kommer ifrån eller hur mycket skatt han betalar på dem, så mycket lämnar han avsiktligt höljt i dunkel, säger Jordan Libowitz vid organisationen Citizens for Responsibility and Ethics.

Under en 40 timmars arbetsvecka har Trump tjänat motsvarande runt 2 000 kronor i timmen som president, och över tio miljoner kronor i timmen på sina andra affärer, skriver Chidi.