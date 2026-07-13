ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Trump talade på en bitcoin-konferens 2024. (Mark Humphrey / AP)
Trumps affärer

Trump haussar krypto – sparar själv i säkrare tillgångar

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Samtidigt som Donald Trump uppmuntrade investerare att satsa på kryptoprojekt ökade hans kapitalförvaltare innehaven i säkrare tillgångar som aktier och obligationer. Det framgår av presidentens senaste ekonomiska redovisning, enligt Reuters.

Trump drog in över 1,4 miljarder dollar, motsvarande omkring 13,6 miljarder kronor, från familjens kryptoprojekt samtidigt som småsparare gjorde stora förluster.

Enligt Reuters analys har Trumps portfölj av aktier och obligationer minst fyrfaldigats de senaste två åren, till mellan 703 miljoner och 2,6 miljarder dollar, samtidigt som kryptointäkterna strömmade in.

Fram till april i år hade småsparare i Trumpstödda kryptoprojekt förlorat totalt 2,3 miljarder dollar.

Forskare: Trump hyllar krypto – men tar själv snabba vinster
Reuters  · Ofta betalvägg

Läs också

Trump köpte teknikjättar – tullpausen utlöste börsrally (2 juli)
CNBC
Gjorde totalt 21 000 värdepappersköp under första året av mandatperioden (2 juli)
abcnews.com
Trumps inlägg: THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT
truthsocial.com

Läs också

Trump drog in över 5 miljarder kronor på kryptorelaterade affärer (30 juni)
CNBC
Stigande intäkter på Mar-a-Lago visar hur Trumps politiska och ekonomiska intressen förenas (1 juni)
CNN
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps affärerDonald TrumpAmerikansk politikUSANordamerika