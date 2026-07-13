Trump haussar krypto – sparar själv i säkrare tillgångar

Samtidigt som Donald Trump uppmuntrade investerare att satsa på kryptoprojekt ökade hans kapitalförvaltare innehaven i säkrare tillgångar som aktier och obligationer. Det framgår av presidentens senaste ekonomiska redovisning, enligt Reuters.

Trump drog in över 1,4 miljarder dollar, motsvarande omkring 13,6 miljarder kronor, från familjens kryptoprojekt samtidigt som småsparare gjorde stora förluster.

Enligt Reuters analys har Trumps portfölj av aktier och obligationer minst fyrfaldigats de senaste två åren, till mellan 703 miljoner och 2,6 miljarder dollar, samtidigt som kryptointäkterna strömmade in.

Fram till april i år hade småsparare i Trumpstödda kryptoprojekt förlorat totalt 2,3 miljarder dollar.