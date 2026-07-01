Trump tjänade på bibel, kaffebok och ”Ensam Hemma 2”

USA:s president Donald Trumps ekonomiska redogörelse för 2025 landade på 927 sidor, rapporterar BBC. Det kan jämföras med vicepresident JD Vances 17 sidor eller den tidigare presidenten Joe Bidens elva sidor för 2024.

Utöver de 1,2 miljarder dollar, motsvarande omkring 11,7 miljarder kronor, som Trump drog in på kryptovalutor under förra året redovisas en rad andra inkomstkällor.

Bland annat drog han in miljontals dollar på sitt eget efternamn och olika typer av merch. Kaffebordsboken ”Save America” inbringade exempelvis 1,8 miljoner dollar, motsvarande omkring 17,5 miljoner kronor, medan den Trump-märkta bibeln gav intäkter på 208 000 dollar, omkring två miljoner kronor.

Trump fick även ersättning på omkring 842 000 kronor från skådespelarfacket SAG-AFTRA för sin cameo i ”Ensam hemma 2”, tv-programmet ”The Apprentice” och sin medverkan i ”Fresh Prince i Bel-Air”.