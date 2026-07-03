Trump läser barnbok i podd: ”Brukar läsa om mig själv”

På fredagen släpptes ett avsnitt av podden ”Storytime with the second lady” där USA:s vicepresidentfru Usha Vance gästas av president Donald Trump, skriver AP.

I avsnittet läser Trump ur barnboken ”Presidents play!” med tecknade bilder av presidenter som idrottar utanför Vita huset.

Han fäller en rad omdömen om sina föregångare. Lyndon Johnson kallas ”en tuffing”, Ronald Reagan ”en person av hög kvalitet” och John F Kennedy ”den näst snyggaste presidenten”. Barack Obama avfärdas som en dålig basketspelare.

På Usha Vances fråga om hur mycket Trump själv läser när han får tid över svarar presidenten att han mest läser tidningar.

– Jag brukar oftast läsa artiklar om mig själv, säger han.