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Donald Trump, 31 juli. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Kritiken mot ICC

Trump om ICC: De är inte ute efter mig – än så länge

Av Peter Johansson
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Donald Trumps administration driver en kampanj mot Internationella brottmålsdomstolen ICC och uppmanar domstolens medlemmar att dra sig ur. På en pressträff kommenterade Trump utrikesminister Marco Rubios hårda utfall mot domstolen, som enligt honom består av ”dårar och galningar”.

– Han försöker inte försvara mig utan Bibi och ett antal andra människor, sa Trump enligt AFP och syftade alltså på Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Trump sa också, i skämtsammare ton, att det inte finns någon information om att ICC skulle ”vara ute” efter honom men att det ”skulle kunna hända”.

Trump skämtar om att inte vara måltavla för ICC
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Rubio: ICC består av galningar och dårar (23 juli)
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