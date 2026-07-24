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Venezuelas utrikesminister Felix Plasencia. (Matias Delacroix / AP)
Utrikes

Venezuela går ur ICC: ”Geografiskt partiska”

Av Hedda Hallsenius
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Venezuela har meddelat FN om sitt ”oåterkalleliga” beslut att gå ur Internationella brottsmålsdomstolen ICC. Det uppger utrikesminister Felix Plasencia enligt Reuters.

Den venezuelanska regeringen anklagar ICC för ”geografisk partiskhet” i domstolen, och menar att ICC oproportionerligt väljer mål från länder i Afrika och Latinamerika.

På senare tid har även USA kritiserat ICC hårt. Bland annat har utrikesminister Marco Rubio kallat domstolen ”en samling galningar och dårar”, efter diskussioner om huruvida Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som ICC utfärdat en arresteringsorder mot, ska gripas när han kommer till USA.

Utrikesminister Felix Plasencia på X
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Netanyahu misstänks av ICC för krigsbrott och brott mot mänskligheten på grund av Israels krigföring i Gaza
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