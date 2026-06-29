Trump pressar kongressen efter besked om brevröster

Efter att USA:s högsta domstol beslutat att brevröster som anländer efter valdagen fortsatt får räknas i vissa delstater uppmanar president Donald Trump kongressen att anta lagförslaget ”Save America”. Det rapporterar The Hill.

Förslaget innebär bland annat att väljare måste kunna styrka sitt amerikanska medborgarskap för att få rösta. Det skulle också krävas att väljare visar en giltig fotolegitimation vid vallokalen.

Trump hävdar även att lagförslaget innebär ett totalförbud mot brevröstning, med undantag för sjuka, militär personal och personer som reser. Något förbud mot brevröstning finns dock inte i den nuvarande lagtexten, skriver Hill.

”Det finns ingen ursäkt för en politiker eller någon annan att motsätta sig de här tre kraven. Det finns bara ett skäl att vara emot – FUSK!”, skriver Trump på Truth Social.