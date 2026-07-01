Trump tjänade miljarder på krypto förra året

Förra året innebar inte enbart politiska framgångar för Donald Trump – han utökade även sin personliga förmögenhet. Det visar en redovisning av hans privatekonomi som har sammanställts av amerikanska myndigheter, rapporterar CNN.

Siffrorna som sticker ut mest handlar om Trumps investeringar på kryptomarknaden. Under 2025, när han gjorde comeback som president, drog han in knappt 1,2 miljarder dollar på verksamhet kopplad till kryptovalutor. Det motsvarar omkring 11,7 miljarder kronor. Nästan hälften av dessa intäkter kom från Trumpfamiljens eget kryptoprojekt World Liberty Financials kryptovaluta, WLFI.

Den finansiella rapporten löper över 927 sidor och beskrivs som den mest omfattande redovisningen av presidentens förmögenhet. Under sitt första år tillbaka i Vita huset har han fortsatt att dra in miljontals dollar genom sina fastighetsinvesteringar.

Trump har anklagats för att driva igenom politik som gynnar företag och branscher som han och hans familj är involverade i – inte minst kryptomarknaden. Presidenten och hans stab har försvarat sig och menar att det inte finns några intressekonflikter.