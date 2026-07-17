Trump uppmanar Darline Graham att ställa upp i valet

Donald Trump uppmanar den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darline Graham att ställa upp i mellanårsvalet. Det skriver presidenten på Truth Social.

Darline Graham svors tidigare i veckan in som tillförordnad senator för South Carolina efter sin bror.

Eftersom Lindsey Graham vann Republikanernas primärval före sin död har delstaten utlyst ett extra primärval den 11 augusti för att utse en ny kandidat.

Det har under dagen rapporterats att Darline Graham kan komma att ställa upp, men hennes stab har ännu inte kommenterat uppgifterna.

”Om hon bestämmer sig för att kandidera har hon mitt fulla och helhjärtade stöd i fyllnadsvalet”, skriver Trump.