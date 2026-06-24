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USA:s president Donald Trump. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Trump vägrar skriva under för sänkta boendekostnader

Av Hedda Hallsenius
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USA:s president Donald Trump drar tillbaka sitt stöd för ett lagförslag som skulle sänka boendekostnader, mindre än två timmar innan han skulle skriva under det, rapporterar amerikanska medier.

Lagförslaget har godkänts i senaten och representanthuset, och har fått brett stöd av både demokrater och republikaner. Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att han inte tänker skriva under lagförslaget förrän kongressen klubbar ett förslag om strängare krav på bevis för medborgarskap vid valurnorna.

Förslaget har kritiserats som en kränkning av rösträtten.

– De vill att en massa kommunister ska komma in. Det här landet ska inte ha kommunister, sa Trump till reportrar. Han nämnde inte boendekostnader, enligt Washington Post.

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Lagförslaget ska sänka boendekostnader och öka antalet bostäder
BBC
Trumps förslag om medborgarskapsbevis i vallokaler har inte tillräckligt många röster i kongressen
Washington Post  · Ofta betalvägg
En federal domare har stoppat lagförslaget om strängare regler för att rösta
AP  · Ofta betalvägg
Att rösta utan medborgarskap är redan olagligt och händer ytterst sällan
CNBC
Lagförslaget skulle göra det svårare för personer som bytt namn att rösta
CNN
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