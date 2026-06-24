Trump vägrar skriva under för sänkta boendekostnader

USA:s president Donald Trump drar tillbaka sitt stöd för ett lagförslag som skulle sänka boendekostnader, mindre än två timmar innan han skulle skriva under det, rapporterar amerikanska medier.

Lagförslaget har godkänts i senaten och representanthuset, och har fått brett stöd av både demokrater och republikaner. Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att han inte tänker skriva under lagförslaget förrän kongressen klubbar ett förslag om strängare krav på bevis för medborgarskap vid valurnorna.

Förslaget har kritiserats som en kränkning av rösträtten.

– De vill att en massa kommunister ska komma in. Det här landet ska inte ha kommunister, sa Trump till reportrar. Han nämnde inte boendekostnader, enligt Washington Post.