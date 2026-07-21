Trumps kandidat vill bryta förlustsviten i Arizona

Republikanen och kongressledamoten Andy Biggs är en av favoriterna i partiets primärval om att bli Republikanernas kandidat till guvernör i Arizona. Med stöd från Donald Trump försöker han nu göra det Trumpstödda kandidater i delstaten haft svårt för: att övertyga väljarna.

Republikanerna i Arizona har länge präglats av den avlidne senatorn John McCains politiska arv. Trumpstödda kandidater som Kari Lake och Blake Masters försökte 2022 få väljarna att överge McCains mer traditionella republikanska linje för Trumps – men misslyckades, skriver CNN.

Till skillnad från dem har Biggs valt att lyfta fram sitt samarbete med McCain, något som enligt CNN visar hur han tänker navigera valrörelsen. Samtidigt varnar motståndaren David Schweikert för att partiet inte har råd att satsa på ännu en Trumpstödd kandidat i ett val som republikanerna gärna vill vinna.