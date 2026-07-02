Trumps och Rodríguez oheliga allians – klarar den katastrofens prövning?

Interimspresident Delcy Rodríguez besöker områden som har drabbats av de kraftiga jordbävningarna.

Hon kastades in som Venezuelas interimspresident efter ett militärt spektakel av sällan skådat slag. Nu har Delcy Rodríguez slungats vidare in i landets värsta jordbävningskatastrof på över ett sekel.

Kommer socialistpartiet att överleva – eller till och med stärka sin makt i naturkatastrofens spår?