Jordbävningarna i Venezuela • Omni förklarar
Trumps och Rodríguez oheliga allians – klarar den katastrofens prövning?
Hon kastades in som Venezuelas interimspresident efter ett militärt spektakel av sällan skådat slag. Nu har Delcy Rodríguez slungats vidare in i landets värsta jordbävningskatastrof på över ett sekel.
Kommer socialistpartiet att överleva – eller till och med stärka sin makt i naturkatastrofens spår?
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