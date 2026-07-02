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Jordbävningarna i VenezuelaOmni förklarar

Trumps och Rodríguez oheliga allians – klarar den katastrofens prövning?

Interimspresident Delcy Rodríguez besöker områden som har drabbats av de kraftiga jordbävningarna. (Pedro Mattey /AP/TT / AP)

Hon kastades in som Venezuelas interimspresident efter ett militärt spektakel av sällan skådat slag. Nu har Delcy Rodríguez slungats vidare in i landets värsta jordbävningskatastrof på över ett sekel.

Kommer socialistpartiet att överleva – eller till och med stärka sin makt i naturkatastrofens spår?

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